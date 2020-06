Juve ha doppio piano per Milik: contropartite di giocatori affermati o giovani, 5 i nomi

Per la Juventus non sarà semplice trovare un’intesa con Aurelio De Laurentiis per Arek Milik, con il patron del Napoli partito da una richiesta di 50 milioni. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto giocatori affermati come Bernardeschi o Rugani, che però hanno ingaggi alti, o giovani come Romero, Mandragora e Luca Pellegrini, ampiamente e ottimamente testati in Serie A, ma dagli stipendi più contenuti. "Il Napoli finora è rimasto sulle proprie posizioni, forte delle tante società interessate a Milik e del molto tempo che manca al mercato" sottolinea il quotidiano.