Juve, Higuain salta il Napoli: Sarri ha due idee per il ruolo di centravanti

Diversi problemi di formazione per Sarri in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che tra i sicuri assenti ci sono Chiellini e Higuain, mentre potrebbe farcela Ramsey, per partire almeno dalla panchina. In attacco, nel ruolo di prima punta, due ipotesi: Ronaldo, come col Milan, oppure Dybala. A completare il tridente ci sarà Douglas Costa. Due ballottaggi: Cuadrado o Danilo nel ruolo di terzino destro, Pjanic o Khedira in mediana.