Juve, i sudamericani out contro il Napoli. CorSport: "Ipotesi 3-5-2 con Morata e Kean"

Massimiliano Allegri fa la conta in vista della ripresa del campionato. La Juve è infatti uno dei club più penalizzati dal problema sudamericani, che rientreranno a ridosso della sfida già fondamentale di sabato contro il Napoli. Sono cinque i nazionali impegnati nelle gare di qualificazione della CONMEBOL: Dybala con l’Argentina, Cuadrado con la Colombia, Bentancur con l’Uruguay, Danilo ed Alex Sandro con il Brasile. Impossibile immaginarli in campo contro gli azzurri (c'è anche il rischio quarantena dietro l'angolo). Piuttosto, ricaricheranno le batterie per l'esordio in Champions. L'ipotesi avanzata dal quotidiano per il match del Maradona è quella di un 3-5-2, con De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa e la coppia Morata-Kean in attacco.