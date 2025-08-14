Juve, i tifosi fischiano Vlahovic ma due anni fa bocciavano l'idea Lukaku

Fischi, tanti fischi per Dusan Vlahovic. Anche nell'ultima amichevole in casa i tifosi della Juventus hanno preso di mira l'attaccante serbo come scrive La Stampa oggi in edicola: "Il serbo è stato fischiato sonoramente anche dopo la sua rete.

La frattura è ormai insanabile e fa effetto pensare che solo due anni fa il popolo juventino si era schierato tutto con Vlahovic, nella stessa partita di inizio stagione, e aveva bocciato l’arrivo di Lukaku. Ormai il centravanti juventino è un corpo estraneo, anche se rischia di restare a Torino dopo che il Milan ha accelerato l’arrivo del danese Hojlund". Alla fine, nell'estate del 2023 Lukaku andò alla Roma e lo scorso anno è ritornato al Chelsea per poi trasferirsi a titolo definitivo al Napoli (30 milioni la cifra definitiva) con cui ha vinto lo scudetto ritrovando Conte in panchina.