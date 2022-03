"Juve, in ballo c'è la tua dignità": Damascelli mette pressione per la sfida al Villarreal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Tony Damascelli ha scritto su il Giornale della Juventus: "Ci sono ottanta milioni. Ma c’è soprattutto la dignità di un club e della sua storia. Per la Juventus non è soltanto un ottavo di finale di Champions League, è altro, molto altro, per i suoi conti economici, per il suo futuro prossimo, non quello europeo. Allegri sa benissimo come affrontare questa partita secca nella quale il risultato dell’andata non conta nulla, per entrambe le squadre.

Si riparte da zero, chi vince passa, senza conti che appartenevano al regolamento passato. Serve uno scatto per tenere in gioco l’unica italiana rimasta nella coppa più importante, senza sventolare bandiere patriottiche ma pensando alla prossima settimana".