Juve-Napoli, da Torino: "Come verrà accolto Conte allo Stadium? C'è una previsione"

Domani prima volta a Torino da ex per Conte con i tifosi allo stadio. Nei tre precedenti quando era all'Inter gli stadi erano vuoti per il Covid.

Il quotidiano Tuttosport scrive: "Sono passati poco più di dieci anni, quando a sorpresa il tecnico dei primi tre scudetti del ciclo dei nove consecutivi si dimise; eppure domani sarà la prima volta che i tifosi lo vedranno entrare allo Stadium da avversario, poiché prima c’erano porte chiuse causa Covid. La tifoseria è divisa tra chi lo ha accantonato o lo considera addirittura un traditore, e chi continua a sperare in un suo ritorno. Difficile stilare percentuali".