Juventus, il quotidiano Domani: "Va a picco: ecco perché Agnelli ora deve dimettersi"

"La Juventus va a picco: ecco perché Agnelli ora deve dimettersi", titola in prima pagina il quotidiano Domani. E' un fondo di Pippo Russo, contro Andrea Agnelli, considerato il principale colpevole per la questione plusvalenze e tutte le altre vicende negative che hanno visto la Vecchia Signora invischiata in qualche modo.

PERCHÈ AGNELLI DEVE DIMETTERSI

"Dopo un decennio di glorie, culminato col record dei 9 scudetti consecutivi, il presidente del club bianconero - si legge - sta inanellando una serie di mosse rovinose. La vicenda delle plusvalenze incrociate è soltanto l’ultimo episodio. Dall’ingaggio di Cristiano Ronaldo all’esame di Suárez fino alla Superlega, è una sequenza di figuracce. A proposito dell’addio di Cristiano Ronaldo, Agnelli ha detto che nessun calciatore è più grande della Juventus. Lo stesso dovrebbe valere per i presidenti. Farsi da parte è doveroso".