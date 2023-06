Juventus, per il CdS Allegri non rischia: "In ballo oltre 40mln..."

L'esonero ad oggi non è un'opzione percorribile, anche perché Allegri ha un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2025.

Mister Massimiliano Allegri resta al timone della Juventus. Lo ribadisce questa mattina il Corriere dello Sport, che sottolinea come il tecnico toscano abbia ricevuto pieno sostegno da parte della società, venendo blindato almeno per un altro anno. Detto in altre parole: l'esonero ad oggi non è un'opzione percorribile, anche perché Allegri ha un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2025.

Stesso discorso per le dimissioni dell'allenatore, visto che in ballo ci sono oltre 40 milioni di euro lordi tra il suo ingaggio e quello dello staff per i prossimi due anni. Solamente una drastica (ma attualmente improbabile) decisione da parte della proprietà - conclude la medesima fonte - potrebbe cambiare le carte in tavola.