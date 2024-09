Juventus, Thiago Motta recupera pezzi: Weah e Thuram col Napoli ci saranno

vedi letture

Manca una settimana ad un nuovo impegno di campionato, ma in casa Juventus si fa già la conta dei disponibili. Thiago Motta dovrà fare a meno dell'infortunato Conceicao e deve monitorare anche le condizioni di Nico Gonzalez, uscito malconcio dal match giocato nei giorni scorsi con l'Argentina. C'è ottimismo, invece, per quanto riguarda altri nomi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Weah e Thuram sono ben avviati verso il recupero. I due quindi dovrebbero farcela a rientrare tra i convocati per la trasferta di Empoli e quindi anche per il Napoli: primo impegno di un tour de force tra campionato e Champions. Ottimismo anche per quanto riguarda Milik, pronto quando serve a far rifiatare Vlahovic.