Kim è del Napoli: Spalletti lo vorrebbe già a Castel di Sangro

"Si avvia alla conclusione l’iter burocratico che separa il Napoli dall’annuncio del suo quarto colpo". Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, si parla dell'arrivo di Kim Min-Jae al Napoli: "Sabato comincia il ritiro di Castel di Sangro e Spalletti spera di poter lavorare con Kim sin da subito per registrare la difesa in vista dell’inizio di campionato.

Kim era nei radar del Napoli da diversi mesi, nell’elenco dei difensori era stato inserito da tempo, il Fenerbahçe e lo stesso difensore erano a conoscenza della corte del Napoli che lo valutava già a gennaio quando ha concluso l’arrivo in prestito di Tuanzebe dal Manchester United. La trattativa ha subito un’accelerata nell’ultima settimana con la cessione di Koulibaly al Chelsea e il lavoro diplomatico di Giuntoli nel convincere il calciatore e parallelamente tenersi aggiornato sulle mosse del Rennes per non rischiare la beffa".