Kim è già un muro, voti alti sui quotidiani: "Le prende tutte, spaventa gli avversari"

Giudizi dalla sufficienza al buono per il difensore del Napoli Kim Min-jae dopo lo 0-0 in casa della Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giudizi dalla sufficienza al buono per il difensore del Napoli Kim Min-jae dopo lo 0-0 in casa della Fiorentina in cui ha saputo tenere a bada il centravanti avversario Jovic. I voti più alti per il sudcoreano sono quelli di Gazzetta dello Sport (“I cross li calamita tutti. Quando mette il muso in avanti crea scompiglio. Delizioso un lancio per Zielinski. In chiusura spaventa gli avversari”) e Il Mattino che danno 7 al centrale. Voto leggermente inferiore invece per Tuttosport e il Corriere dello Sport con quest’ultimo che sottolinea: “Risolve più situazioni pericolose in area azzurra imponendo la legge del suo stacco aereo, in più ha grande senso della posizione che sfrutta per ottime chiusure”.

I voti di Kim Min-Jae:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 7

Tuttonapoli.net: 6,5