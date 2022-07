Kim fuori squadra al Fenerbahçe: si aspetta solo la sua cessione

Kim, fuori squadra al Fenerbahçe, si allena da solo in attesa di notizie. Aveva saltato gli ultimi allenamenti

Kim, fuori squadra al Fenerbahçe, si allena da solo in attesa di notizie. Aveva saltato gli ultimi allenamenti e non è stato neppure inserito nella lista Uefa per i preliminari di Champions League. Tutti erano a conoscenza del suo destino, bisognava solo capire quale sarebbe stata la sua nuova destinazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.