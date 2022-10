Kim-Kvara, impatto devastante su un Napoli già forte: merito del coraggio di ADL e Giuntoli

Se Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia stanno facendo così bene è anche merito dell'enorme fiducia riposta in loro dal Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia stanno facendo così bene è anche merito dell'enorme fiducia riposta in loro dal Napoli, che ha preso entrambi per metterli subito in campo, a fargli fare i titolari. Andando a coprire i buchi lasciati dagli addii di due totem come Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. A evidenziarlo è Tuttosport:

"Sì, è clamoroso il percorso netto fatto finora dal Napoli con numeri da capogiro e mai visti in precedenza. È clamoroso, ma è anche vero che la base dalla quale sia partito Spalletti quest’anno era già consolidata e grazie alla quale aveva sfiorato lo scudetto anche nello scorso campionato. Nove su undici già vestivano la maglia azzurra e agli stessi ne sono stati aggiunti due che hanno sbaragliato il campo, facendo strabuzzare gli occhi a chi non immaginava potessero avere un impatto così devastante in un campionato che conoscevano solo attraverso le immagini in tv: Kim e Kvaratskhelia . Due crack che il Napoli ha avuto il coraggio non tanto di acquistare, ma di inserirli nella squadra al posto di due monumenti come Koulibaly ed Insigne . E non li hanno fatti rimpiangere, anzi".