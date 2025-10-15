Kim, nostalgia della Serie A: ci pensano due big (ma l'ingaggio resta un problema)

Nostalgia di casa per Kim Min-jae, che potrebbe presto tornare in Italia. Dopo la conquista dello storico terzo scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti, il difensore sudcoreano aveva scelto il Bayern Monaco per proseguire la sua carriera. Tuttavia, dopo un buon inizio, qualcosa sembra essersi incrinato: in Bundesliga ha collezionato appena due presenze (una da titolare), mentre in Champions League ha disputato 45 minuti contro il Chelsea e un’intera gara contro il Pafos. Un minutaggio ridotto per un giocatore che a Napoli era stato un pilastro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kim starebbe valutando la possibilità di cambiare aria già nel mercato di gennaio. In Serie A non mancano gli estimatori: Milan e Juventus seguono con attenzione la sua situazione, consapevoli del valore del difensore e della sua efficacia nel neutralizzare gli attacchi avversari. A complicare un eventuale ritorno in Italia, però, c’è l’ingaggio elevato: in Germania Kim percepisce circa 9 milioni di euro a stagione, una cifra fuori portata per la maggior parte dei club italiani, soprattutto per un difensore.