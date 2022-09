Klopp, il caffè di Starace e la stanza del custode: i precedenti del tecnico al Maradona

TuttoNapoli.net

Domani sera il caffè a Jurgen Klopp lo offrirà Tommaso Starace e chissà se sarà amaro come al solito, nel senso che fin qui il tecnico al Maradona non ha mai gustato il dolce sapore della vittoria. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Anzi, i suoi precedenti a Fuorigrotta lasciano ben sperare i tifosi del Napoli visto che l’allenatore del Liverpool ha sempre perso ogni qual volta è transitato da queste parti.

In principio fu Napoli-Borussia Dortmund, nel 2013, con Higuan a librarsi nel cielo del vecchio San Paolo per colpire, di testa. Klopp osservò contrariato e protestò per un mancato fischio: polemiche veementi e un rosso che lo costrinse a lasciare la panchina. Scendendo le scale per andare in tribuna, Klopp si fermò nella stanza dell’allora custode dello stadio, Vincenzo Cerrone, e con lui guardò in tv il finale.

Klopp doveva essere più simpatico al signor Cerrone che ad Insigne, visto che Lorenzinho (dopo il gol nel 2-1 contro il Dortmund) nel 2018 decise la sfida tra azzurri e Reds al 90’. U