Klopp sorpreso dall'ultima domanda: se ne va tra lo stupore anche degli inglesi

Klopp si alza e se ne va, tra lo stupore di tanti giornalisti, anche inglesi. Lo scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ultima domanda in conferenza stampa coglie di sorpresa Klopp, fa riferimento al consiglio del suo club che, sui social, cavalcando i soliti luoghi comuni delle società inglesi, aveva avvisato i tifosi di non camminare da soli per il centro per non correre il rischio di subire furti, rapine o aggressioni. Klopp si alza e se ne va, tra lo stupore di tanti giornalisti, anche inglesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.