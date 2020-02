Koulibaly, a fine settimana il responso sul recupero: nel mirino c'è la Coppa Italia

Non solo Dries Mertens, anche Kalidou Koulibaly mette nel mirino l'Inter. Il prossimo 5 marzo, tra una settimana, è in programma il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e il difensore senegalese, fermato per 7-10 giorni dalla scorsa settimana a causa di un problema fisico, sta provando a recuperare per il match di Coppa. Entro la fine di questa settimana si saprà se l'obiettivo sarà raggiunto. A riportarlo è Tuttosport.