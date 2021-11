Koulibaly avverte in vista della Lazio: "C'è una cosa che mi ha fatto arrabbiare"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta alcune parole di Kalidou Koulibaly post Mosca e in vista della gara di domenica contro la Lazio, un monito per ritrovare brillantezza e risultati dopo gli ultimi due ko consecutivi: "Lavoriamo di squadra. Mettiamo a posto la difesa: prendere 5 gol in 2 partite mi fa arrabbiare. Avrei voluto festeggiare diversamente le 300 presenze con il Napoli, da domenica daremo il 300%, Napoli è nel mio cuore".