Koulibaly non farà pressioni per essere ceduto: possibile che decida di spalmare ingaggio

Kalidou Koulibaly potrebbe ancora una volta restare al Napoli a dispetto delle tante voci sul suo possibile addio. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica: "Fabiàn è quello che ha più corteggiatori, con il Real Madrid e il Psg che hanno già sondato il terreno. Non sono invece arrivate offerte concrete per Koulibaly, che da parte sua non farà pressione per essere ceduto e per restare potrebbe spalmare i suoi 6.5 milioni di ingaggio su più stagioni. Insigne è invece al bivio: rinnova o va via, all’estero, il suo sogno è il Barcellona".