Koulibaly promosso dai quotidiani: "Chiusure esaltanti, ma ha ancora i coriandoli nei capelli..."

La prestazione di Kalidou Koulibaly non ha convinto tutti appieno, anche se il difensore centrale del Napoli contro l'Inter merita comunque la sufficienza. Come minimo. E viene dunque promosso dai quotidiani. Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport gli danno solo 6. "Due chiusure esaltanti ma anche tre brutte palle perse e l'incertezza sul gol -scrive la rosea-. Ha ancora i coriandoli della festa per la Coppa d'Africa vinta nei capelli". Di seguito i voti dei giornali.

La Gazzetta dello Sport 6

Il Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 7

Il Corriere della Sera 6