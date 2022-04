Koulibaly risponde ai razzisti con una frase di Rocco Hunt: dalla sua anche il Senegal

Si continua a parlare dei cori razzisti rivolti a Koulibaly al termine della gara contro l'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si continua a parlare dei cori razzisti rivolti a Koulibaly al termine della gara contro l'Atalanta, l'edizione odierna del Corriere della Sera, a tal proposito, scrive: "Il giorno dopo l’ennesima aggressione razzista subita in campo, Koulibaly prende in prestito un estratto di una canzone di Rocco Hunt per una story sui social. «La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello»: è questo l’estratto de «È nu juorno buono» dell’artista salernitano con cui il difensore del Napoli ha risposto a chi domenica a Bergamo, al termine della gara con l’Atalanta, dagli spalti gli ha urlato «negro». Una reazione forte è arrivata anche dal Senegal".