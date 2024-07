Koulibaly su Calzona: "Ero convinto che ce l'avrebbe fatta, ma gli serviva più tempo"

Kalidou Koulibaly, neo campione in Saudi League con l’Al-Hilal, parla ai microfoni del Corriere dello Sport del Napoli dedicando un pensiero anche a Ciccio Calzona.

Tra i migliori allenatori del mondo. Il Napoli è in ottime mani.

"Siamo reduci da una brutta stagione: abbiamo perso Spalletti e purtroppo per Garcia, Mazzarri e Ciccio Calzona è stato difficile. Ciccio è un amico, uno dei primi ad avermi fatto raggiungere il livello a cui sono arrivato con Sarri. Ero convinto che ce l'avrebbe fatta, ma gli serviva più tempo".

Tra tanti progetti, non è che c'è spazio per un ritorno a Napoli?

"Da giocatore un giorno mi piacerebbe, ma credo che all'epoca sarò troppo vecchio per loro. Oggi sono molto felice nel mio club, la gente mi ha riempito il cuore come i napoletani".