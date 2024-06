Kvara a Dimaro (se Georgia va out): possibile faccia a faccia con Conte, Manna e ADL

Continuano ad esserci ombre sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli. Una situazione di cui il nuovo tecnico Antonio Conte, attualmente in vacanza in Salento, viene aggiornato costantemente dal ds Manna. Tra le condizioni poste dal tecnico, prima di firmare, c'era proprio la permanenza del georgiano. Aurelio De Laurentiis gliel’ha garantita e non ha alcuna intenzione di venir meno alla promessa.

Nel frattempo, è stato reso noto che il Napoli partirà il prossimo 11 luglio per Dimaro e con ogni probabilità tra l’8 e il 9 si radunerà a Castel Volturno per test ed esami. Kvaratskhelia potrebbe partire direttamente per il Trentino (se Georgia verrà eliminata nella fase ai gironi da Euro 2024) e avere un faccia a faccia con Conte, Manna e De Laurentiis. L’allenatore lo ritiene il perno del progetto della prossima stagione. La posizione della società è solidissima, il presidente non ha paura di arrivare alla scadenza del contratto alle condizioni attuali, se non dovesse raggiungere un accordo.