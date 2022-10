Kvara e Zielinski acciaccati, Spalletti pensa ad un turn-over più robusto a Cremona

Spalletti farà qualche cambio in più rispetto alle ultime esibizioni, è la fatica degli impegni ravvicinati a imporlo.

Spalletti farà qualche cambio in più rispetto alle ultime esibizioni, è la fatica degli impegni ravvicinati a imporlo. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista della sfida di Cremona è lecito attendersi qualche cambio di formazione in più dal tecnico del Napoli, anche perchè ci sono alcuni acciaccati dopo la sfida di Amsterdam.

"Da valutare le condizioni di Zielinski, martedì sostituito alla fine del primo tempo, e Kvaratskhelia, uscito malconcio dai ripetuti duelli con i giocatori dell’Ajax. Con la Cremonese, comunque, Spalletti cambierà qualcosa in tutti i reparti: possibili dal 1’ Ostigard per Rrahmani e Mario Rui per Olivera, nonché Ndombele, Simeone e Politano. Magari insieme con Lozano se Kvara partirà dalla panchina".