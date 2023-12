Kvara, notte da incubo. Gazzetta: "Si innervosisce, cade nelle provocazioni e non dribbla"

Contro la Juve, Kvaratskhelia si è visto trasformare una serata da protagonista in una notte da incubo, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Capita poco prima della mezz'ora di gioco quando Osimhen "sente" l'esterno georgiano arrivare tutto solo davanti alla porta.

Col primo tocco orientativo di destro sottovaluta Szczesny, che gli piomba sui piedi e il pallonetto maledettamente alto sulla traversa non è decisamente una conclusione alla sua altezza. Si innervosisce il georgiano e prova a riprendersi ma non ci riesce. Si incaponisce in dribbling senza sbocco. E soprattutto cade nelle provocazioni. Serve che torni in fretta un Kvara a testa alta, non quello che esce a capo basso dal campo e che Walter Mazzarri abbraccia come un papà affettuoso.