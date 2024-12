Kvara, tempi di recupero possono accorciarsi: le ultime

Lo scrive Repubblica

Il Napoli ha perso Khvicha Kvaratskhelia. Mentre la situazione legata al rinnovo del contratto pare pian piano risolversi, l'esterno offensivo georgiano ha rimediato un infortunio nell'ultima partita contro la Lazio e sarà costretto a saltare le prossime partite. Quante, esattamente? Le prime indiscrezioni raccontavano di uno stop di un mese circa e quindi di un 2024 terminato in anticipo. Ma, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la speranza di Antonio Conte è quella di recuperarlo prima.

Domani ( inizio alle 18, arbitro Doveri) Kvara non ci sarà alla Dacia Arena contro l’Udinese: le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana prossima. Difficile ( ma non impossibile) un recupero in extremis con il Genoa, più probabile con il Venezia nell’ultima gara del 2024. Conte spera di non dover aspettare la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in calendario il 4 gennaio