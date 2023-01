Kvaratskhelia assente? Nessun problema: statistiche favorevoli se manca il georgiano

L'eventuale forfait di Kvaratskhelia contro la Salernitana non preoccupa Spalletti

L'eventuale forfait di Kvaratskhelia contro la Salernitana non preoccupa Spalletti: "Kvara ha già saltato tre partite in campionato, prima della sosta Mondiale, e il cammino azzurro non ne ha risentito. Anzi, le tre vittorie contro Atalanta, Empoli e Udinese hanno esaltato ancor di più la forza del gruppo azzurro, che ha trovato nel suo sostituto un inatteso ispiratore: Elmas ha segnato il gol da tre punti a Bergamo e poi quello del 3-0 contro l’Udinese, confermandosi elemento prezioso per talento, qualità tattiche e senso del gol" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.