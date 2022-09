Kvaratskhelia, bottino pazzesco in otto partite: che differenza coi vecchi numeri

Il principale marcatore del Napoli, che vanta il miglior attacco in Italia e in Europa, è Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il principale marcatore del Napoli, che vanta il miglior attacco in Italia e in Europa, è Kvaratskhelia, con quattro reti in otto gare ufficiali. Un bottino pazzesco, considerando che nella sua carriera ha realizzato 34 reti, di cui otto in Nazionale e undici nel campionato georgiano. Nelle due stagioni in Russia ha segnato soltanto sette reti. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.