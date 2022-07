Kvaratskhelia nei consigli del Fantacalcio di Gazzetta: "Titolare e predisposto all'assist"

Nei consigli per l'asta del Fantacalcio pubblicati quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per Kvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei consigli per l'asta del Fantacalcio pubblicati quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per Kvicha Kvaratskhelia, inserito nelle scommesse più interessanti insieme ad Alvarez del Sassuolo: "Il georgiano Kvaratskhelia (44) e l’uruguaiano Agustin Alvarez (41). Titolare certo il primo, molto probabile soprattutto a medio termine il secondo. Kvara non pare esattamente una sentenza davanti alla porta (22 gol in 117 partite con i club), ma ha propensione all’assist e al Napoli sembra perfetto per innescare Osimhen. Alvarez è reduce da un anno complicato ma dai tempi delle nazionali giovanili porta con sé l’etichetta del predestinato".