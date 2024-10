Kvaratskhelia non ha mai segnato all’Empoli: domenica lo marcherà un amico

Khvicha Kvaratskhelia non ha mai segnato all'Empoli. Domenica proverà a impedirglielo il ventenne Saba Goglichidze, per tutti Goglich, amico e compagno di nazionale fino a lunedì contro l’Albania in Nations che nella difesa a tre di D’Aversa gioca a destra. Dovrebbe essere proprio lui a marcarlo. Un’altra sfida tutta georgiana in Italia. L’altro connazionale dell’Empoli, Saba Sazonov, non ci sarà per infortunio. Kvara lo affrontò due volte lo scorso anno quando il difensore era al Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.