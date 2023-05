Kvaratskhelia, relax con la fidanzata a Como: svelato periodo in cui si sposerà

Due giorni di relax per i calciatori prima della ripresa fissata per domani

Due giorni di relax per i calciatori prima della ripresa fissata per domani. Come scrive il Corriere dello Sport, Kvaratskhelia ha sfruttato le quarantotto ore di relax per continuare il tour romantico con la futura moglie Nitsa: dopo le cene a Parigi e con vista sulla Madonnina, ieri Kvara e signora sono stati immortalati sul lago di Como. Il matrimonio è in programma a giugno in Georgia.