Kvaratskhelia sarà in Italia la prossima settimana: partirà con la squadra per Dimaro

Kvaratskhelia la settimana prossima sarà in Italia, giovedì per il raduno e venerdì partirà con il Napoli per Dimaro

Kvaratskhelia la settimana prossima sarà in Italia, giovedì per il raduno e venerdì partirà con il Napoli per Dimaro, in cui arriveranno poi qualche giorno dopo alcuni big impegnati in Nazionale fino alla metà di giugno (probabilmente anche Koulibaly). Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.