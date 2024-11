Kvaratskhelia sul 6 per i quotidiani: "Si spegne nella ripresa, prende male il cambio"

vedi letture

Kvaratskhelia sulla sufficienza per la prova contro la Roma. Non ha inciso in zona gol ma è stato utile per i compagni e si è sacrificato molto fino al cambio che non ha preso molto bene.

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport: "L'inizio è promettente, i pericoli arrivano dal suo lato. Sua la palla per l'entrata di Di Lorenzo. Un paio di errori e piano piano si spegne, fino al cambio che prende molto male, sbattendo pugni di qua e di là. Attento, che con Conte si sbatte duro...".

Voto 6.5 per il Corriere dello Sport: "Sbaglia di testa a due passi da Svilar, ma sfida Celik a ripetizione e semina cross (8). Parte largo a sinistra, viene dentro e accende Di Lorenzo sul gol con un cambio chic".

Voto 6 per Tuttonapoli: "Pronti via e sbaglia un gol di testa. Mette qualche buon pallone per Olivera ed avvia l’azione del gol con una bella sventagliata. Qualche errore nel finale ed il cambio giusto".