Kvaratskhelia, ufficialità in arrivo: ecco quando arriverà il tweet di ADL

Lo scrive La Repubblica oggi in edicola, che scrive così dell'attaccante georgiano.

"Deve invece ancora iniziare l’avventura azzurra di Khvicha Kvaratskhelia, il cui acquisto sarà ufficializzato solo durante il fine settimana da Aurelio De Laurentiis, alla scadenza del contratto che lega fino a domani l’attaccante georgiano alla Dinamo Batumi". Lo scrive La Repubblica oggi in edicola, che scrive così dell'attaccante georgiano.

"Si tratta solamente di una formalità e il giovane talento in arrivo dall’Est ha già prenotato il volo che sta per portarlo in Italia, con dietro l’angolo la partenza per il ritiro estivo nella Val di Sole".