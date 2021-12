L'abbraccio con Spalletti ha sancito la rinascita di Juan Jesus

"A Juan Jesus è spuntato un sorriso e una grinta che non si vedeva da tempo, E soprattutto una calma olimpica e una sicurezza negli interventi, Spalletti ne ha sempre parlato bene, sottolineando di essersi inserito alla perfezione nel gruppo". Tra le grandi sorprese dell'ultimo periodo in casa Napoli c'è il difensore brasiliano, di cui scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"L’abbraccio finale con il tecnico di Certaldo ha sancito la rinascita del difensore brasiliano che a Milano, sponda Inter, aveva fatto vedere le sue potenzialità. A Roma si era un po’ smarrito: a Napoli ha ritrovato certezze e sensazioni nuove. La consapevolezza di essere ancora un giocatore valido. E al Meazza, quello che un tempo era casa sua, si è mostrato esperto, elegante, energico: quando viene chiamato in causa non sbaglia mai. Un elemento su cui Spalletti può contare per il futuro, nemmeno tanto lontano. Se la Coppa d’Africa dovesse sottrarre Koulibaly, il soldato Juan Jesus è pronto a rispondere presente. Il calcio può dare delusioni ma anche nuove chance: il difensore carioca le ha saputo coglierle al volo".