L'affondo di Repubblica: "Non è la provia volta che Insigne si fa schiacciare dalla pressione nei big match"

Insigne ed un flop in una gara importante: per Repubblica oggi in edicola non è la prima volta che il capitano del Napoli fallisce un appuntamento importante. Dopo le polemiche per l'errore dal dischetto contro la Juventus in Supercoppa, il quotidiano scrive così sul numero 24 azzurro.

"Il capitano s’è fatto schiacciare dalle pressioni e non è la prima volta che gli succede, nelle gare clou. Ma lo stesso discorso deve essere allargato ad altri suoi colleghi non di primo pelo: da Manolas (in tilt nella ripresa) a Zielinski e Bakayoko, che ha favorito il gol di Ronaldo con un assist involontario. Sono venuti meno proprio i giocatori che per carisma ed esperienza avrebbero dovuto trascinare la squadra".