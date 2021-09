L'allarme del Cds: la Coppa d'Africa porterà via 4 elementi e l'asse centrale di Spalletti

Il Napoli come nessuno in Serie A: il Senegal, la Nigeria, il Camerun e l'Algeria piomberanno sul Natale di Spalletti e degli azzurri e piuttosto che impacchettare un regalo faranno rispettivamente razzia sportiva, scrive il Corriere dello Sport in merito alla prospettiva della Coppa d'Africa (dal 9 gennaio al 6 febbraio) che priverà il Napoli di Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Ounas. Ovvero: i tre cardini della spina dorsale del gruppo che sta dominando il primo assaggio di campionato, e poi lo spacca-partite prediletto del signor Luciano: "Una vera e propria disdetta, non c'è che dire, sia perché si tratta di giocatori fondamentali nell'economia della squadra - ognuno a suo modo -, sia perché nessun'altra pretendente alle zone alte della classifica dovrà cedere così tanti uomini chiave. Per un minimo di tre partite garantite e fino a un massimo di cinque. Tra cui lo scontro diretto con la Juve del 6 gennaio allo Stadium: Befana impietosa".