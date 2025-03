L'altro Napoli, necessario nella corsa-Scudetto: con l'Inter spunti interessanti dalle riserve

La partita contro l’Inter ha messo in luce il valore della panchina in vista dello sprint finale. Gilmour si è confermato una risorsa tattica e tecnica di alto livello, ma le vere sorprese sono arrivate da Billing, protagonista con un gol decisivo, e da Okafor, che ha mostrato spunti promettenti. Questi due giocatori potrebbero rivelarsi cruciali nelle ultime undici giornate, specialmente considerando la competitività di Inter e Atalanta. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Billing ha conquistato il cuore dei tifosi napoletani, ribattezzato "Billingham" sui social dopo il suo gol decisivo. Dopo un inizio difficile al Como, dove non era mai stato impiegato da Conte, è diventato protagonista in un momento chiave: ha segnato otto minuti dopo il suo ingresso in campo, sostituendo Anguissa. Prestato dal Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, Billing ha già un’importante esperienza in Premier League, dimostrando di avere l’impatto atteso.

Anche Okafor ha fatto la sua parte, entrato in campo per rimpiazzare Kvara. Arrivato dal Milan in condizioni fisiche non ottimali, ha comunque dato vivacità alla sfida scudetto, creando occasioni per i compagni. La sua crescita sarà fondamentale per il Napoli, che ora dispone di nuove energie per affrontare il finale di stagione. Con undici partite rimaste, il club è pronto a lottare per il titolo.