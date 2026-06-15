Infortunio Gilmour, buone notizie per Allegri? Novità sui tempi di recupero

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Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Napoli, si è infortunato pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale ma può tornare prima

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, potrebbe rientrare prima del previsto dopo il nuovo infortunio rimediato con la nazionale scozzese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il regista sta proseguendo il percorso di recupero con cautela, lavorando a bordo campo con un tutore e seguendo da vicino le indicazioni dello staff tecnico. Il club azzurro monitora quotidianamente le sue condizioni, con l’obiettivo di non forzare i tempi ma di favorire un rientro graduale in vista della nuova stagione.

Gilmour, possibile rientro anticipato: occhi sul ritiro di Dimaro

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, potrebbe rivedersi già in occasione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida, previsto tra il 17 e il 27 luglio, segnando un recupero più rapido rispetto alle previsioni iniziali. Il giocatore sta comunque rispettando un programma di lavoro individuale e continua a restare vicino al gruppo, seguendo le sedute dalla panchina e mantenendo un atteggiamento positivo, tra sorrisi e incoraggiamenti ai compagni. Un comportamento che lo staff tecnico considera un segnale importante di integrazione e partecipazione.