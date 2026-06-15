Nuovo centro sportivo, ADL al lavoro da Los Angeles: tre ipotesi

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per il futuro centro sportivo. Diverse novità e ipotesi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è impegnato da Los Angeles e al lavoro su più fronti. La priorità sul centro sportivo resta quella di completare ogni passaggio burocratico necessario per ottenere il via libera definitivo all’opera, che verrà rilanciata al rientro in Italia del presidente. L’obiettivo è sbloccare il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli, considerato strategico per il futuro del club e per la sua crescita strutturale e organizzativa, attraverso un percorso amministrativo complesso che il club sta seguendo con attenzione e continuità. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola.

Centro sportivo Napoli, tra ipotesi Succivo e alternative sul tavolo

Restano aperte diverse opzioni per la localizzazione dell’impianto. L’ipotesi Succivo continua a essere tra le più accreditate, anche se nelle ultime settimane la trattativa ha subito un rallentamento proprio quando sembrava vicina alla definizione dell’acquisto dell’area individuata. La situazione resta quindi in evoluzione, con valutazioni ancora in corso da parte del club e delle istituzioni coinvolte. L’ex assessore regionale Bruno Discepolo segue il dossier, svolgendo un ruolo di mediazione istituzionale tra le parti e contribuendo al confronto tecnico e amministrativo. Un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’ex centro federale del tennis di Monterusciello, soluzione tecnicamente realizzabile dal punto di vista urbanistico ma con alcune criticità legate ai fondi PNRR e dell’Unione Europea già impiegati in precedenza.