Centro sportivo, nuovi contatti ADL-sindaco di Pozzuoli: via alla modifica del PRG

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Centro sportivo Napoli a Monteruscello: nuovi contatti tra ADL e Comune.

Prosegue il lavoro della SSC Napoli per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Monteruscello, nel territorio di Pozzuoli. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli in un articolo firmato da Antonio Russo, continuano i contatti tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco Luigi Manzoni per definire il percorso che dovrà portare alla nascita della nuova casa del club azzurro. Dopo il primo passo compiuto dal Napoli ad aprile, il Comune sta lavorando alle modifiche necessarie della destinazione d’uso dei terreni individuati dal presidente azzurro.

Tecnici al lavoro per superare gli ostacoli burocratici

Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un nuovo incontro tra De Laurentiis, il sindaco Manzoni, l’assessore Andreozzi e il dirigente comunale Agostino Di Lorenzo, con l’obiettivo di accelerare l’iter amministrativo. Come riportato dal quotidiano, il lavoro è "deputato ad attuare la linea per superare con slancio le problematiche tecniche tra concessioni e autorizzazioni varie", mentre nella giornata di venerdì i tecnici del Comune avrebbero svolto una vera e propria "full immersion" per velocizzare il procedimento. Le modifiche al nuovo Piano Regolatore Generale dovranno successivamente essere approvate dal consiglio comunale, con l’obiettivo del sindaco di chiudere l’operazione prima delle elezioni comunali del maggio 2027.