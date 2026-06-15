Allegri da tempo nel mirino di ADL: il motivo per cui sarà l'allenatore del Napoli

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di virare con decisione su Massimiliano Allegri nasce da una valutazione legata soprattutto all’esperienza e alla continuità competitiva. L’ex tecnico del Milan viene considerato uno degli allenatori più vincenti della storia recente della Serie A, elemento che ha pesato in modo determinante nella costruzione del nuovo progetto tecnico azzurro. Dopo il biennio guidato da Antonio Conte, la dirigenza ritiene che solo una figura con un curriculum consolidato e una forte mentalità vincente possa garantire stabilità e ambizione nella corsa ai grandi traguardi.

Napoli, Allegri scelta di continuità e pragmatismo per il nuovo ciclo

De Laurentiis, secondo la ricostruzione del quotidiano, non si sarebbe lasciato influenzare dalle recenti difficoltà del Milan, puntando invece sulla solidità del profilo di Allegri e sulla sua capacità di gestire gruppi competitivi ad alto livello. Il presidente avrebbe maturato da tempo la convinzione di affidarsi a lui, considerandolo l’uomo giusto per proseguire il percorso di crescita del Napoli. La fiducia nei confronti dell’allenatore toscano sarebbe quindi radicata e indipendente dalle oscillazioni di rendimento delle sue ultime stagioni. In questa prospettiva, la scelta rappresenterebbe una linea di continuità con l’idea di una squadra sempre stabilmente ai vertici, costruita su esperienza, pragmatismo e gestione dei momenti chiave della stagione. Il nuovo ciclo azzurro, dunque, potrebbe ripartire proprio da queste certezze.