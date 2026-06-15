L'editoriale di Corbo: "Ecco i 7 punti deboli del Napoli nella sfida all'Inter"

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Corbo elenca i punti deboli del Napoli, su cui è concentrato Aurelio De Laurentiis, facendo riferimento al testa a testa con l'Inter.

"Più delicato il lavoro di Aurelio De Laurentiis. Isolato nella città che conta, ha sette dossier in agenda". A scriverlo è Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, che elenca i sette punti deboli del Napoli nella sfida all'Inter. Di seguito quanto scritto dal collega sul quotidiano:

"1) La Serie A delega al Napoli il ruolo di anti-Inter. Il presidente della Milano nerazzurra ha sempre più potere, e sa esercitarlo. Può agire in asse con il nuovo dirigente juventino, Giovanni Carnevali, arrivato dal Sassuolo a Torino. Il Milan è per ora una società fantasma. La Roma fa la sua corsa. La Lazio è condizionata dalle lune di Lotito che fino a ieri ostacolava Matt Rizzetta nella corsa alla Reggina dopo il no del Napoli all’offerta Usa. Chi, se non De Laurentiis, può far politica nello scombinato calcio italiano?

2) Lo stadio nell’area Q8 è irrealizzabile a breve. Manca la bonifica, quindi anni. Già bocciato il progetto di un retroporto. Zona interessante, per viabilità e treni. Ma ci vuol tempo. Perché perderne altro e non puntare su Fuorigrotta con gli enti locali?

3) Il Napoli è fermo. Fattura quest’anno 250 milioni con la Champions, 180 senza. Il marketing ne porterà ancora venti. Ma rinuncia a 100 se Tommaso Bianchini non realizza il suo programma di intelligenza artificiale ma con lo stadio flegreo in esclusiva. Si aspetta che Bianchini se ne vada con le sue belle idee?

4) Napoli è la metropoli più attrattiva, il marketing migliora il risultato in un contesto italiano di diffusa regressione. Sulla Coppa America si è infilato anche il settore regionale del vino, il Napoli con la vela può fare meglio che vendere solo magliette?

5) Presto partirà la campagna abbonamenti. Ottimi segnali, ma solite carenze. Paralisi a Fuorigrotta dopo tutte le notturne, spettatori che spesso tornano a piedi. Con il prefetto Pansa fu perfezionato il piano di rientro con i mezzi pubblici? Si può rifare?

6) Gli scudetti hanno registrato incrementi certi nei flussi turistici. Giusta la linea dura reciproca fra Napoli, Comune e Regione nell’anno del Centenario?

7) Ci si mette anche il Bari retrocesso. Ultimatum del sindaco Vito Leccese a Luigi De Laurentiis. Domani potrebbe negargli lo stadio per l’iscrizione alla Serie C.