"Libereremo Allegri solo entro questa data", il tecnico valuta una mossa a sorpresa

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Allegri aspetta il Milan, ma il Napoli accelera: ipotesi dimissioni.

La vicenda legata al futuro di Massimiliano Allegri e al suo possibile approdo sulla panchina del Napoli continua a tenere banco. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Roma, RedBird avrebbe comunicato che non c’è fretta nel chiudere la risoluzione con l’allenatore e che “tutto si risolverà entro fine mese”, una tempistica giudicata però troppo lunga sia da Allegri che da Aurelio De Laurentiis, che vorrebbero definire la situazione in tempi più rapidi.

“Nessuna urgenza”, ma Allegri valuta anche le dimissioni

Dietro le quinte si registrano i primi contatti tra i vertici di Milan e Napoli, mentre l’agente del tecnico lavora per evitare che la vicenda possa trasformarsi in un contenzioso. L’obiettivo resta quello di chiudere tutto in maniera consensuale e senza strascichi legali, ma lo stallo potrebbe spingere Allegri a una decisione drastica. Il tecnico potrebbe infatti scegliere la strada delle dimissioni pur di liberarsi subito dal vincolo con i rossoneri, rinunciando alla buonuscita e accettando anche il rischio di eventuali penali, salvo poi “rivalersi per vie legali in un secondo momento”.