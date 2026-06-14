Allegri-Napoli, Il Roma svela: "Niente clausola per divorzio anticipato dopo il primo anno"

vedi letture

Allegri-Napoli, accordo pronto: biennale senza clausole di uscita anticipata.

Il Napoli e Massimiliano Allegri sono in attesa che il Milan completi il percorso che porterà alla scelta del nuovo allenatore, passaggio necessario per consentire alle parti di formalizzare l'accordo che sancirà l'eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. L'intesa tra il club di Aurelio De Laurentiis e il tecnico livornese è ormai stata delineata nei dettagli, anche se ogni passaggio ufficiale resta legato alla chiusura del rapporto tra Allegri e il Milan.

I dettagli dell'accordo: “Nessuna particolare clausola per separarsi”

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma, “tra Napoli e Allegri è già stato impostato il quadro dell’accordo”. Il tecnico dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale con opzione per una terza stagione, senza “particolari clausole che possano consentire una separazione anticipata dopo il primo anno”. L'accordo sarebbe quindi strutturato per garantire continuità al nuovo progetto tecnico azzurro, anche se, come sottolinea il quotidiano, “ogni formalità resta inevitabilmente congelata fino alla conclusione del rapporto con il Milan”.