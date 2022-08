L'amichevole con la Juve Stabia è stata una richiesta di Spalletti: il motivo

Testare i nuovi arrivati: l'amichevole con la Juve Stabia è stata una richiesta di Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Testare i nuovi arrivati: l'amichevole con la Juve Stabia è stata una richiesta di Spalletti. Lo svela l'edizione odierna di Repubblica: "Per questo il tecnico toscano ha chiesto alla società di organizzare il test di oggi pomeriggio ( ore 18) allo stadio di Fuorigrotta con la Juve Stabia: uno sparring partner di Serie C e di discreto livello, ideale per vedere all’opera con la maglia azzurra i rinforzi che finora non sono mai scesi in campo"