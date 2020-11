L'analisi del CdM: "Il Napoli spreca energie ma è lento e sciupa i gol. Un passo indietro..."

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta così la sconfitta del Napoli contro il Sassuolo: "Il Napoli ne esce sconfitto. Paga le occasioni mancate e la frenesia dopo lo svantaggio: un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere finora. Merito del Sassuolo che è in veste diversa: difesa a tre in fase di impostazione e soprattutto pressione molto bassa, il ritmo gara è lento nel primo tempo. Il Napoli spreca energie alla ricerca di spazi e linee di passaggio, il Sassuolo palleggia e non concede a Osimhen la profondità di cui ha bisogno per accelerare".