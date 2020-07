L'analisi di Repubblica: "Turnover non è un alibi, Napoli fortunato ad aver pareggiato!"

"L'alibi del turnover non regge, perché i big subentrati a gara in corso hanno fatto perfino peggio dei compagni, permettendo al Bologna di mettere alle corde il Napoli nel finale". E' così che l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha commentato il match di ieri contro il Bologna, al termine del quale Rino Gattuso ha fatto emergere la sua rabbia specie per il secondo tempo: "Solo la fortuna ha dunque consentito agli azzurri di portare a casa almeno un pari. [...] Ma la prestazione del gruppo di Gattuso è stata molto deludente".