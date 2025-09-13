L'analisi tattica del Cds: asse KDB-McT, come la Fiorentina dovrà arginarli

Il Napoli Campione d'Italia questa sera è di scena a Firenze per una gara molto complicata ed il Corriere dello Sport fa un analisi tattica sui pericoli numeri uno per la squadra di Pioli, rappresentati dal lato sinistro dei partenopei. In quella zona del campo, McTominay e De Bruyne formano una coppia letale: fisicità, gol, inserimenti e intelligenza si fondono in un'intesa crescente. I due si alternano con fluidità, con lo scozzese che si allarga, il belga che si accentra e poi si invertono senza mai perdere efficacia.

Pioli lo sa bene ed è per questo che servirà una prestazione impeccabile, soprattutto senza palla. La Fiorentina, che dovrebbe confermare la difesa a tre, dovrà prestare particolare attenzione proprio su quel lato. Comuzzo sarà chiamato a un lavoro delicato, supportato da Dodo e Mandragora. Il tempismo nei raddoppi e nelle uscite dovrà essere perfetto perché basterà un attimo di ritardo e il Napoli può colpire con precisione chirurgica. Anche il Napoli, però, dovrà stare attento: Dodo quando parte palla al piede crea superiorità, ma la qualità complessiva resta dalla parte degli uomini di Conte.