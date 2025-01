L'arma in più di Conte: la mossa a sorpresa contro la Fiorentina

Leonardo Spinazzola è stato la mossa a sorpresa - vincente - di Antonio Conte in Fiorentina-Napoli. Questo il parere del quotidiano Tuttosport, che esalta la scelta del tecnico del Napoli di puntare sull'ex Roma in un ruolo inedito nella trasferta del Franchi.

"L'esterno, arrivato in estate a parametro zero, ha trovato poco spazio e prima del match di sabato aveva solo 269 minuti in 11 gare di campionato. Eppure ha dimostrato al tecnico di essere un’arma in più, grazie alla sua versatilità che gli consente di ricoprire qualsiasi ruolo sulla fascia sinistra" si legge sul quotidiano